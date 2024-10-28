رئيس "الشيوخ" يطالب بمراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة

طالب المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بمراجعة شاملة لملف الأراضي الصحراوية القابلة للزراعة وتقنين واضعي اليد لمن يستزرعها.

وأوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الجلسة العامة المخصصة لعرض طلبي مناقشة عامة حول التوسع الأفقي للرقعة الزراعية وآليات لدعم وتمكين الفلاح المصري .

جاء ذلك ردا علي ما جاء بكلمة النائب نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس والذي طالب وزارة الزراعة والمحافظات التي لها ظهير صحراوي بطرح اراضي صحراوية للزراعة للتوسع الأفقي في الزراعة، فضلا عن إيجاد منظومة متكاملة واستراتيجية شاملة لهذا الملف بحيث يتم طرح الاراضي بكل شفافية وبالتقسيط مع ضرورة دعم المشتري للحصول علي قروض من البنك الزراعي لشراء تلك الاراضي

كما طالب بالعمل علي سرعة وسهولة استخراج كافة الاوراق الخاصة بتلك الأراضي من حيازة زراعية أو أوارق الملكية أو غير ذلك، كما طالب بأن يكون هناك لجنة لتوحيد أسعار تلك الأراضي، بحيث تكون كل منطقة بسعر واحد وان يكون السعر وفقا للمنطقة وظروفها، فليس من المعقول أن نجد سعر الفدان بالأراضي الصحراوية 70 أو 80 ألف جنيه.