السيسي يستقبل رئيس مجموعة حزب الشعب الأوروبي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "مانفريد فيبر"، رئيس مجموعة "حزب الشعب الأوروبي" التي تعد أكبر مجموعة سياسية بالبرلمان الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.

وفي سياق اخر بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين برقية تهنئة إلى الرئيس الدكتور ألكسندر فان دير بيلين الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومي

وأوفد الرئيس عبدالعزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية النمسا الاتحادية بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس سردار بردي محمدوف رئيس تركمنستان بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وبعث أيضا رئيس الجمهورية ببرقية تهنئة مماثلة إلى سوزان دوجان حاكم عام سانت فينسنت والجرينادينز بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال.