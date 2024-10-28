سيدي ندياي ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتماثل اللاعب من الإصابة التي كان يعاني منها بكدمة في وجه القدم، وشارك المهاجم في التدريبات بصورة طبيعية استعداداً للمباريات المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي ، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.