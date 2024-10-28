لم يلعب سوى مباراة واحدة.. تعرف على الفريق المتصدر لدوري الكرة النسائية

تصدر فريق مسار للكرة النسائية ترتيب جدول الدوري الممتاز والذي يجرى حالياً، رغم أنه لم يلعب سوى مباراة واحدة فقط.

وسجل الفريق حتى الآن 9 نقاط، في ترتيب الدوري الممتاز، وذلك بعد النادي الأهلي الحاصل على 12 نقطة والبنك الأهلي الحاصل على 9 نقاط.

مما أثار ذلك استياء المدير الفني أحمد رمضان جاد، ولاعبات الفريق، حيث حقق الفريق في الجولة الأولى من الدوري الممتاز الفوز على حساب نادي المعادي لتكون هذه أول واخر مباراة يخوضها كاملة .

ليقوم اتحاد بسيون بعد استكمال المباراة أمام المسار في الجولة الثانية من الموسم وذلك بعد مرور 35 دقيقة من وقت المباراة وتسديد فريق مسار 7 اهداف ، ليقرر الانسحاب من المباراة وانهاء الوقت بالاتفاق مع الحكم.

وفي مباراة الجولة الثالثة للموسم، انسحب فريق الاتحاد السكندري امام فريق مسار ولم يحضر إلى أرض الملعب لخوضها، ليقرر الحكم الانتظار للوقت القانوني وهو 15 دقيقة واحتساب فريق مسار فائزا ، واخيرا في الجولة الرابعة، فاز فريق مسار مرة آخري بعد انسحاب فريق دلفي ليعد ذلك الانسحاب الثالث امامه