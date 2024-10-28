محلل سياسي: إيران تتصرف بازدواجية ولم يعد أمام حزب الله سوى الاستمرار في المعركة

قال الدكتور محمد سعيد الرز، كاتب ومحلل سياسي، إن إيران تتصرف بإزدواجية، إذ إن جناح رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ومستشار الرئيس يتجه نحو الدبلوماسية والحوار على عكس الحرس الثوري الإيراني الذي يستخدم مبدأ العنف والتصلب.

وأضاف «الرز»، خلال لقائه عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن إيران تتنظر من سوف يأتي لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، فإذا كان هناك إمكانية لعقد صفقة معه سواء فيما يتعلق بالنووي أو الأموال الإيرانية المحتجزة بالخارج سيكون هناك وضع آخر، وتتصرف إيران كمصالح دولة وليس كشعارات ثورة بلبنان أو غيرها.

وتابع: «وفي حالة عدم تحقق هذا التجاوب الأمريكي مع إيران، فسوف تلجأ إلى تحريك الحرس الثوري الإيراني في موضوع المواجهة مع إسرائيل»، مشيرا إلى أن المقاومين في لبنان لا يعتمدون بشكل كبير على إيران، إذ إنه حتى الآن لا يستطيع حزب الله استخدام بعض الصواريخ عالية المستوى كون الكود الخاص بها موجود في إيران، موضحا أن إيران أبلغت حزب الله بعدم رغبتها في توسيع الحرب الدائرة.

وأكد كاتب ومحلل سياسي، أن إيران لا تريد توسيع رقعة الحرب أكثر من ذلك، إذ إنها سوف تتورط بها، موضحا أنه لم يعد أمام حزب الله سوى الاستمرار في المعركة البرية ضد إسرائيل.