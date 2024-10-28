أحمد سليمان يحضر مران الزمالك

حرص أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة على التواجد في مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد عضو مجلس إدارة النادي لمؤازرة الفريق في التدريبات قبل انطلاق مسابقة الدوري، وعقد أحمد سليمان جلسة مع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للاطمئنان على الفريق ومعرفة احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي ، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.