شنت محافظة الدقهلية اليوم، حملة مكبرة بقيادة الدكتور عماد النجار، مدير عام إدارة البيئة بالمحافظة لإزالة مكامير الفحم بعد شكوى أحد المواطنين بقرية برهمتوش مركز السنبلاوين من وجود مكامير فحم تتسبب في تلويث البيئة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال إزالة أسباب الشكوى.

جرى تنفيذ الحملة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بمركز ومدينة السنبلاوين بمشاركة ممثلي الزراعة والري وبإشراف ومتابعة إدارة شئون البيئة بالمحافظة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

محافظ الدقهلية: تنفيذ 22 قرار إزالة لمكامير الفحم المخالفة بمركز السنبلاوين

وقال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، "ان الحملة اسفرت عن استصدار وتنفيذ عدد 22 قرار إزالة لمكامير الفحم النباتي المخالفة السنبلاوين.

ووجه "مرزوق" لاستمرار المتابعة من خلال الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة لتنفيذ خطة شاملة لإزالة المكامير المخالفة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ومن جانبه وأوضح مدير عام ادارة البيئة انه تم تنفيذ اعمال الازالة المكامير بمشاركة لجنة ضمت رئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين بإشراف ومتابعة حاتم قابيل رئيس المركز والمدينة ومندوبي الشرطة وممثلي مديريتي الزراعة والري .

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