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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سجلته بعد 29 ثانية.. حسنات إبامبا صاحبة أسرع هدف في دوري الكرة النسائية

حسنات ابامبا لاعبة
حسنات ابامبا لاعبة فريق مسار
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سجلت اللاعبة التنزانية حسنات ابامبا لاعبة فريق مسار لكرة القدم النسائية، اسمها فى التاريخ، لتحصل على لقب صاحبة أسرع هدافة في الموسم الحالي للدوري الممتاز لكرة القدم النسائية .

حيث قامت بتسديد الكرة بعد مرور 29 ثانية فقط في هدف الخصم وذلك خلال الموسم الجاري من الدوري.

وكان قد نجح فريق مسار للكرة النسائية في حصد 9 نقاط كاملة من 3 مباريات لعب فيها ليتصدر ترتيب المجموعة بـ 9نقاط، قد حقق الفوز في الجولة الأولى على حساب المعادي.

اما في المباراة الثانية في الموسم ، رفض اتحاد بسيون استكمال مباراته أمام نادي مسار، بعدما فاز عليه الأخير بـ7 اهداف نظيفة، ليقرر الانسحاب من المباراة وانهاء الوقت بالاتفاق مع الحكم.

وفي مباراة الجولة الثالثة للموسم، انسحب فريق الاتحاد السكندري امام فريق مسار ولم يحضر إلى أرض الملعب لخوضها، ليقرر الحكم الانتظار للوقت القانوني وهو 15 دقيقة واحتساب فريق مسار فائزا ، واخيرا في الجولة الرابعة، فاز فريق مسار مرة آخرى بعد انسحاب فريق دلفي ليعد ذلك الانسحاب الثالث امامه

 

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حسنات ابامبا أسرع هدافة في الموسم الحالي دوري الممتاز لكرة القدم النسائية كرة القدم النسائية