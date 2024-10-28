سميرة لوقا: سنعمل مع الأطفال جاهدين للوصول لقصور الثقافة بالمحافظات والقرى والنجوع

قالت سميرة لوقا، رئيس قطاع أول للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، إن هذه جلسة تشاورية حول الدور الذي يمكن أن يقدمه المنتدي ويتبناه الوقت القادم، ليس استراتيجيات جديدة فقط بينما الآليات المقترحة لبناء الإنسان في ظل التحديات الحالية التي تواجه المجتمع المصري والذي يتبناها المنتدي بطبيعة حاله منذ إنشائه ، فنحن نؤمن بالتشاركية فهذا كان لقاءً استشاريا تشاوريا مع عدد من النخبة والمثقفين والشباب والنساء من كافة فئات المجتمع كانت موجودة وممثلة.

وأضافت "لوقا" في تصريح خاص لــ"البوابة نيوز": أنه كان هناك أفكار عديدة وكثيرة سنتبناها في الوقت المقبل، للوصول إلي كيفية أن يكون لدينا دور أكبر في الثقافة الجماهرية والوصول لأكبر شرائح في المجتمع، وفكرة العمل مع الشباب والعمل مع الأطفال حتي لو لم يكن لنا عمل مباشر مع هذه الفئات لكن أنا بشتغل مع المدرس أو الأكاديمي أو الإعلامي أو رجل الدين هم هؤلاء الذين يستطيعون حمل الرسالة وتوصيلها للفئات التي يعملون معها.

وأشارت “لوقا” إلى أن رؤيتنا إذا أردنا العمل مع الأطفال فسنعمل جاهدين علي الوصول للعمل مع قصور الثقافة في المحافظات والقري والنجوع، والعمل مع المدرسين وأساتذة الجامعات من خلال برامج متخصصة للوصول لأكبر شرائح من الطلبة وهكذا، مضيفة أن هناك تنوعا في الآليات التي سنعمل عليها الوقت المقبل، إلي جانب تناول قضايا تتناول مرة أخري الأخلاق والقيم في المجتمع المصري، الأسرة ودورها طبعا مع التقدم التكنولوجي الذي أصبح موجود ومتسارع أصبح لا بد من أن يكون دور الأسرة أكثر وأسرع وبالتالي مهم جدا بأننا نتكلم مرة ثانية علي فكرة الإنسانية نفسها.