محمد عبدالشافى يخوض تدريبات تأهيلية على هامش مران الزمالك

أدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة البنك الأهلي المقبلة.

وخاض اللاعب التدريبات التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق من أجل تجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما سبق وخضع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي من قبل.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب النادي ، استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.