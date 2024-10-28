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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تنمية التجارة الداخلية: توقيع عقود إنشاء 3 مراكز تجارية جديدة بالشرقية وبنى سويف

جهاز تنمية التجارة
جهاز تنمية التجارة الداخلية
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بدأت منذ قليل فعاليات توقيع  وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود  إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات  أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة بحضور الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف  والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية  والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  واللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور  أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي  والدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية  وممثلي الجهات المعنية والتنفيذية،
 
‎ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر والتوسع في انشاء المناطق التجارية بالمحافظات المختلفة

جهاز تنمية التجارة الداخلية محافظتي الشرقية وبنى سويف هايبر ماركت وأسواق جملة