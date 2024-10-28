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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الداخلية يصل بكين لبحث التعاون المشترك مع نظيره الصيني

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
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زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد أمنى رفيع المُستوى تلبيةً لدعوة وانغ شيا هونغ وزير الأمن العام الصينى لبحث سُبل تطوير علاقات التعاون الأمنى بين الجانبين ، حيث كان فى استقباله بمطار العاصمة بكين لفيف من قيادات وزارة الأمن العام الصينية والسفير المصرى لدى جمهورية الصين الشعبية. 
وأكد الوزير عقب وصوله على أهمية تعزيز آليات التعاون الأمنى المُشترك فى ضوء تعاظم التحديات الأمنية التى تواجه دول العالم ، مُشيراً إلى ضرورة تفعيل آليات التنسيق الأمنى الثنائى ومُتعدد الأطراف فيما بين الأجهزة الأمنية لمُواجهة التحديات المُرتبطة بإنتشار الفكر والأيديولوجيات المُتطرفة والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها.
كما وجه الوير  الشكر لنظيره الصينى على حفاوة الإستقبال والترحاب الذى لاقاه الوفد المصرى مُنذ وصوله إلى جمهورية الصين الشعبية.

وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الصين