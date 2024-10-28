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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب صدمه قطار بالقناطر الخيرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شاب مصرعه، صدمه قطار بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية، أثناء عبوره السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المواطنين، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد مصرع شاب أثناء عبور السكة الحديد بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثة لشاب يدعى "أنس. س"، 18 عاما، وتم نقل الجثة إلى مستشفى القناطر الخيرية لاتخاذ اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القناطر الخيرية لقي شاب مصرعه محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية