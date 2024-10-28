مستشفى الإندونيسي بغزة: الوضع الصحي في القطاع "كارثي" والمستشفيات خارج الخدمة

أكد مدير التمريض في المستشفى الإندونيسي في شمال غزة، عصام نبهان، أن الوضع الصحي في شمال قطاع غزة "كارثي"، حيث أدت الاستهدافات المتكررة إلى خروج المستشفيات عن الخدمة.



وأشار نبهان - في تصريح خاص لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الاثنين - إلى أن شمال القطاع يشهد منذ 23 يومًا عملية عسكرية كبيرة أثرت بشكل كامل على المنظومة الصحية، مؤكدًا أن المستشفى الإندونيسي هو المركز الوحيد التابع لوزارة الصحة في المنطقة، بجانب مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة.

وقال نبهان: "الوضع مأساوي، حيث لا تستطيع طواقمنا العمل أو انتشال المصابين، ومن تبقى من الطواقم لا يمكنهم مغادرة المكان أو المستشفيات "، مشددًا على أن الوضع بات كارثيًا مع اقتراب المجاعة في شمال غزة وغياب المياه الصالحة للشرب.

وأضاف "أن هناك مرضى داخل المستشفى الإندونيسي توفوا، ولم يتمكنوا من دفنهم أو إيوائهم" مشيرا إلى أن المناشدات للجهات الدولية، مثل الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، مستمرة لكن الجيش الإسرائيلي يعيق أي جهود لإنقاذ الوضع.