في يومها الثاني.. قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تركز على "الابتكار والتكنولوجيا"

تواصلت فعاليات "قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي" في يومها الثاني، حيث تمحورت الجلسات حول دور الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل الإعلام العربي.

ناقش المشاركون كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى الإعلامي وتعزيز التفاعل مع الجمهور.

كما تم استعراض تجارب ناجحة في استخدام التكنولوجيا الحديثة من قبل مؤسسات إعلامية رائدة، بهدف تبادل الخبرات وتعميم الفائدة.

وشهدت القمة حضورًا بارزًا من شخصيات إعلامية وفكرية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات تكنولوجية متخصصة، مما أضفى تنوعًا وغنى على النقاشات.

وتأتي هذه القمة في إطار جهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتعزيز التعاون بين الشباب العربي والمؤسسات الإعلامية، بهدف تطوير مهاراتهم ومواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام.

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