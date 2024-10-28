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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

في يومها الثاني.. قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي تركز على "الابتكار والتكنولوجيا"

قمة الإبداع الإعلامي
قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي
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تواصلت فعاليات "قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي" في يومها الثاني، حيث تمحورت الجلسات حول دور الابتكار والتكنولوجيا في تشكيل مستقبل الإعلام العربي.

 ناقش المشاركون كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة المحتوى الإعلامي وتعزيز التفاعل مع الجمهور.

كما تم استعراض تجارب ناجحة في استخدام التكنولوجيا الحديثة من قبل مؤسسات إعلامية رائدة، بهدف تبادل الخبرات وتعميم الفائدة. 

وشهدت القمة حضورًا بارزًا من شخصيات إعلامية وفكرية، بالإضافة إلى ممثلين عن شركات تكنولوجية متخصصة، مما أضفى تنوعًا وغنى على النقاشات.

وتأتي هذه القمة في إطار جهود الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتعزيز التعاون بين الشباب العربي والمؤسسات الإعلامية، بهدف تطوير مهاراتهم ومواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام.

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الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تبادل الخبرات مؤسسات اعلامية الذكاء الاصطناعي التكنولوجيا الحديثة