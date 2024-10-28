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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

عضو بالشيوخ: الزراعة تمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق
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أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن الزراعة تمثل أهمية كبيرة لصالح الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بالتوسع الأفقي في الرقعة الزراعية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير، علاء فاروق.

وأعلن النائب حسانين توفيق، توافقه مع ما طرحه رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، بأن يكون هيئة للتنمية الزراعية.

وتسائل النائب عن استغلال التكنولوجيا في قطاع الزراعة، مشيرا إلى أن جميع دول العالم أصبحت تستغل التطور التكنولوجي في النهوض وتطوير الزراعة.

وطالب حسانين توفيق، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين وزارتي الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لوضع رؤية استراتيجية للنهوض بالزراعة من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة.

وقال عضو مجلس الشيوخ: نحن في لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع لجنة الزراعة بالمجلس، على أتم استعداد من أجل مناقشة ملف استغلال التكنولوجيا لتطوير قطاع الزراعة، على النحو الذي يحقق المستهدفات المطلوبة.

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