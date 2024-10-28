وكيل زراعة البحيرة يتابع العمل بإدارات الإنتاج الحيوانى والتسويق والحيازات وخدمة المواطنين

أجرى الدكتور حسنى عطية عزام وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم الإثنين، جولة تفقدية بإدارات الإنتاج الحيواني والتسويق والحيازات وخدمة المواطنين والأمن الغذائى والكسب غير مشروع، لمتابعة سير العمل، حيث التقى بمديرى الإدارات لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بسير العمل بها.

ووجه وكيل الوزارة، بسرعة الرد على كافة الجهات المعنية وكتب الوزارة وشكاوى المواطنين فى موعد أقصاه 48 ساعة، ثم عقد اجتماع مع العاملين بإدارة الانتاج الحيوانى ، وتحدث عن أهمية إنهاء التراخيص للمواطنين بسرعة، خاصة تراخيص الأعلاف ومزارع الدواجن وغيرها.

وأشار عزام، إلى ضرورة مراجعة المستندات جيدا وانه غير مسموح بأى تقصير أو تأخير من قبل العاملين بالادراه نظرا لأهميتها واهتمام المواطنين بها والتعامل المباشر من خلال أصحاب المحلات والمصانع ومربى الدواجن والماشية، لذلك فهى إدارة جماهيرية فى المقام الأول ويجب معاملة المترددين معامله حسنه حتى تنتهى مطالبهم .

كما أكد وكيل وزارة الزراعة في البحيرة، على ضرورة ان تكون الإدارة على قلب واحد وان يكونوا أسرة واحده متكاملة من اجل إنجاز جميع المهام الموكلة إليهم بحب وقناعة تامة.

وكما التقى بالعاملين بقسم الحيازات، ووجه بسرعة الإنجاز وتحرى الدقة حيث أن الشكاوى التى ترد الى القسم تتعلق بحقوق لا يمكن التهاون بها، حيث ناقش مع مدير إدارة التسويق حول دور الإدارة فى مواسم الزراعة خاصة الموسم المنتهى وتوريد القطن والأرز وفى الموسم الصيفى حول محصول القمح مع أهمية بيان الحصاد والتوريد اليومى.

وشدد وكيل الوزارة، على أهمية إدارة الامن الغذائى وضرورة القيام بدورها خلال المرحلة المقبلة.