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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

وفاة والدة السيناريست محمد هشام عبية

السيناريست محمد هشام
السيناريست محمد هشام عبية
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رحلت عن عالمنا منذ قليل، والدة السيناريست محمد هشام عبية، بعد صراع مع المرض.

السيناريست محمد هشام عبية يعلن خبر وفاة والدته

أعلن السيناريست محمد هشام عبية خبر وفاة والدته، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، قائلًا: "في أمان ورحمة الله، توفيت أمي الغالية السيدة ميرفت السيد حسن نبهان".

وتابع: "الجنازة اليوم من مسقط رأسها، عقب صلاة العصر من مسجد المرابعين في قرية كفر الغاب بدمياط".

أبرز أعمال محمد هشام عبية

قدم السيناريست محمد هشام عبية أعمال فنية مؤثرة وناجحة حتى وقتنا هذا، من أبرزها: "بطلوع الروح، الإمام الشافعي، صلة رحم".

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