محافظ المنوفية يتابع أعمال تطوير كوبري الباجور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، أعمال تطوير مدخل مدينة الباجور البحري ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى بطول 1100 متر.

تأتي هذه الأعمال في إطار خطة المحافظة لإضفاء طابع حضاري وجمالي على المدينة، وذلك بحضور نائب المحافظ محمد موسى، والمهندسة مروة زهران، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور.

وخلال الجولة، استمع المحافظ لشرح مفصل عن تطورات المشروع، الذي يشمل تركيب أعمدة ديكورية وبلاطات مضيئة وتصميمات "لاند سكيب"، ومن المقرر الانتهاء منه الشهر القادم.

وأكد المحافظ على ضرورة تسريع وتيرة العمل وتعيين حراسة أمنية لحماية المشروع، كما وجه بالاهتمام بالنظافة العامة وزراعة أشجار "بونسيانا" والمساحات الخضراء لتحسين المظهر البصري ورفع جودة الخدمات المقدمة لأهالي الباجور.

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبري الباجور، الذي يمتد بطول 2.60 متر، وتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث يتم حالياً استبدال البلاطات القديمة بصبّ بلاطات خرسانية جديدة استعداداً لأعمال الرصف.

وقد شدد المحافظ على العاملين بضرورة الإسراع في إتمام المشروع لزيادة الانسيابية المرورية في المدينة.

وأشار إلى أن هذا التطوير يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير قطاع الطرق والكباري، باعتباره محوراً رئيسياً لتحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالخدمات.

واستكمل المحافظ جولته بزيارة عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمركز ومدينة أشمون، ومنها مستشفى أشمون العام، منافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية، محطة معالجة طهواي، مشروع رصف طريق 21، وإنشاءات مدرسة السادات الثانوية التجارية، إضافة إلى مشروعات "حياة كريمة" بسبك الأحد.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة جولات المحافظ الميدانية للوقوف على تطورات المشروعات وتذليل العقبات لضمان إنجازها وفق الجداول الزمنية المحددة.

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