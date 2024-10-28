لمدة 12 ساعة.. انقطاع مياه الشرب عن مدينة المنصورة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية قطع مياه الشرب اليوم الإثنين لمدة 12 ساعة عن حي شرق المنصورة بالكامل و قرى مركز المنصورة ومناطق بحي غرب المنصورة وتخفيف ضغوط المياه ببعض المناطق الأخرى.

وقال بيان شركة مياه الشرب ان المياه سيتم قطعها اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين وحتى الثامنة من صباح يوم الثلاثاء لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح طارئة على خط طرد محطة الصرف الرئيسية رقم 11 بمدينة المنصورة قطر 900 مم زهر مرن، الأمر الذي يستدعي قطع المياه عن بعض المناطق بالمنصورة وعدد من الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز وايضا تخفيف الضغوط عن بعض المناطق بنطاق حي غرب المنصورة،.

واوضح بيان شركة المياه، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي نطاق حى شرق بالكامل، ومناطق سندوب و مدينة مبارك، وحوض ابو الليل، ومجمع المحاكم، وشارع الهدى والنور، وشارع عبد السلام عارف، والحسينية وشارع بورسعيد، وشارع المدير، و وشارع الحوار، ونطاق الوحدة المحلية بكوم الدربي، والوحدة المحلية بنقيطة والوحدة المحلية ببرق العز وايضا مستشفيات( الدولى - العسكرى - التأمين الصحى ) والوحدات العسكرية، كما سيتم تخفيف ضغوط المياه فى باقى نطاق حى غرب المنصورة.

وأهابت شركة المياه المواطنين بكافة المناطق المتأثرة بانقطاع المياه بالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاق المناطق المذكورة والوحدات المحلية القروية المذكورة ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة العمل المشار اليها.