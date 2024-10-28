تحقيق عاجل في مصرع لص سقط من أعلى شرفة عقار بحدائق الأهرام

تجري جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقا عاجلا حول مصرع لص سقط من شرفة عقار عقب مطاردة الأهالي له بمنطقة حدائق اكتوبر، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية لجثمانه وإعداد تقرير مفصل بأسباب وفاته، واستمعت إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث والذين اقروا أن سبب وفاته هو السقوط من الشرفة أثناء محاولة هربه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

سقط من الشرفة فمات

البداية بإخطار تلقته الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من غرفة عمليات شرطة النجدة، بسقوط أحد الأشخاص من عقار في حدائق أكتوبر.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين أن عاطل حاول سرقة شقة، ليكتشف سكان العقار أمره، وخلال مطاردته حاول الهرب، إلا أنه اختل توازنه وسقط من نافذة العقار، ليلقى مصرعه متأثرًا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.