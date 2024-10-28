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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

أبوشقة: الدولة تلتزم بتوسيع الرقعة الزراعية ومراعاة مستلزمات الإنتاج

المستشار بهاء أبوشقة
المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ
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قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لن نكون أمام إكتفاء ذاتي من الغذاء وفائض يدر عملة صعبة إلا من خلال التوسع في الرقعة الزراعية، والتوسع في غزو الصحراء بمشروعات عملاقة توشكي وخلافه إلي زيادة الرقعة الزراعية، بما يتوائم مع طوحاتنا وما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة .

وأضاف "أبو شقة" في كلمته في الجلسة العامة اليوم، والمخصصة لمناقشة طلب المناقشة عامة مقدم من النائب أحمد محمد شراني، وموجه إلى علاء فاروق  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن، سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، بأن الدولة تلتزم بتوسيع الرقعة الزراعية ومراعاة مستلزمات الانتاج ، وهذا لن يتأتي إلا بتمويل ميسر وبرامج ميسرة للفلاح وتطوير المهارات الزراعية والدورات التربيبة  للمزارعين ودعم التكنولوجيا الزراعية وتوفير مدخلا ت زراعية بجودة عالية و شراء بذور ومبيدات ، مما يساعد الفلاح على إنتاجيه أفضل .

وشدد أبو شقة على أن الموضوع المطروح يلبي المادة 29 من الدستور ، لأن الحاجة ماسة إلي بحث متعمق في زيادة الرقعة الزراعية.    

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