ضمن مبادرة "بداية".. محافظ الفيوم يتفقد قافلة الإصلاح الزراعي لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، قافلة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لبيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، بعدد من الأماكن بمدينة الفيوم، من خلال السيارات المتنقلة، في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، وتحت شعار "خير بلدنا لأهالينا".

جاء ذلك بحضور، الدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس إيهاب فؤاد رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية الريفية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والمهندس أحمد رجب مدير عام الإصلاح الزراعي بالفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.



وتفقد محافظ الفيوم، سيارات السلع الغذائية المختلفة، التى اصطفت أمام ديوان عام المحافظة، والتي اشتملت على اللحوم، وبيض المائدة، ومنتجات الألبان، والأرز، والمكرونة، والسكر، والزيت، والعسل، والمخللات، والخضر والفاكهة، وغيرها من المستلزمات الغذائية، وتغطي القافلة عدة مواقع بمدينة الفيوم هى: ميادين المسلة، والسواقي، والتدريب بكيمان فارس، والشيخ سالم، وأمام ديوان عام محافظة الفيوم.



وأكد الأنصاري، أن المحافظة لا تألوا جهداً في رفع العبء عن كاهل المواطنين، وتسعى لتنظيم مثل هذه القوافل لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، بشكل دوري، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لافتاً إلى حرص المحافظة على التصدي بقوة لموجة غلاء الأسعار، وتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، في إطار تكليفات القيادة السياسية، ومجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، وضبط الأسعار.

من جهته، أشار رئيس الإدارة المركزية للتعاون والتنمية الريفية، بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلي أن قافلة بيع السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفظة، تنفذها الهيئة بالتعاون مع العديد من الجهات الشريكة، ممثلة في مديرية الزراعة بالفيوم، ومركز البحوث الزراعية، والمجالس الزراعية، وقطاع الإنتاج بالهيئة، والزراعات المحمية، ومحطات إنتاج بيض المائدة التابعة لوزارة الزراعة وغيرها من الجهات، لافتاً إلى أن تلك القوافل تجوب مختلف محافظات الجمهورية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأضاف، أن تلك القافلة تضم 13 سيارة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفظة للمواطنين، تقل عن مثيلاتها بمحلات بيع السلع والسوبر ماركت، بنسبة تتراوح من 20 إلى 25%، لافتاً إلى أن القافلة تشمل 6 سيارات لبيع البيض سعر الطبق 150 جنيه، وسيارتين لبيع اللحوم البلدية "ضانى، وكندوز" بسعر من 280 إلى 300 جنيه للكيلو، وسيارتين لبيع منتجات الألبان "جبن، وسمن حيواني"، وسيارة لبيع العسل والمخللات، وسيارة لبيع الأرز والسكر والمكرونة، وسيارة لبيع الخضار والفاكهة.

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