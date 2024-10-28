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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تغيب مجدي شطة في محاكمته بتعاطي المخدرات

مجدي شطة
مجدي شطة
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بدأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مطرب المهرجانات مجدي شطة وآخر في اتهامهما بتعاطي المخدرات والاتجار فيها بمنطقة المرج وتغيب مجدي شطة عن حضور الجلسة.

والقي رجال مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة القبض علي المطرب مجدي شطة أثناء استقلاله سيارة ورفع لهم بطاقته الشخصية ليؤكد لهم أنه مطرب المهرجانات المعروف مجدي شطة، وبمحاولة القوة الأمنية تفتيشه اعترض، مؤكدًا أنه لا يحمل معه أي ممنوعات، وأنه شخصية معروفة. وبتفتيشه عُثر بحوزته على لفافة بداخلها مخدر الآيس، وبمناقشته أنكر علاقته بها، فاصطحبته القوة الأمنية إلى قسم شرطة المرج للتحقيق معه ومعرفة أسباب حيازته للمواد المخدرة.

مجدي شطة المخدرات تعاطي المخدرات