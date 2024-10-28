لص أكتوبر حاول سرقة غرفة كهرباء فمات بداخلها صعقا

لقي لص مصرعه صعقاً بالكهرباء أثناء محاولته سرقة كابل كهرباء من داخل غرفة بدئرة قسم شرطة ثان أكتوبر بالجيزة.

تلقى المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل غرفة كهرباء بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة لص سرقة كابل كهرباء تعرض للصعق ولقي مصرعه في الحال، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخذا كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.