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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الاثنين

البورصة
البورصة
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تباينت مؤشرات البورصة، في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 30,786.19 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.25%، وصولًا إلى مستوى 3,198 نقطة، كما ترجع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.05%؛ ليصل إلى مستوى 38,161.83 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.05%، مسجلًا 13,511.25 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.2%، وصولًا إلى 7,938.58 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.15 %، ليصل إلى مستوى 11,157.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.16%، وصولًا إلى 6,611.56 نقطة.

البورصة منتصتباينت مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الإثنين وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 0 ليصل إلى مستوى 30 طاهر محمد طاهر 19 نقطة كما انخفض مؤشر الشريعة EGX33 Shariah بنسبة 0 وصول ا إلى مستوى 3 198 نقطة كما ترجع مؤشر EGX30capped بنسبة 0 05 ليصل إلى مستوى 38 العفو الرئاسي 83 نقطة وكذا مؤشر EGX30 TR بنسبة 0 مسجل ا 13 كنيسة ماريو حنا 25 نقطة بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة EWI EGX70 بنسبة 0 وصول ا إلى 7 سوق دبي المالي 58 نقطة وكذا المؤشر الأوسع نطاق ا EGX100 بنسبة 0 ليصل إلى مستوى 11 المغازي 9 نقطة كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0 وصول ا إلى 6 محافظة المنيا 56 نقطة