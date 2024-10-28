تباين مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم الاثنين

تباينت مؤشرات البورصة، في منتصف تعاملات، اليوم الاثنين، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.08%، ليصل إلى مستوى 30,786.19 نقطة.

كما انخفض مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.25%، وصولًا إلى مستوى 3,198 نقطة، كما ترجع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.05%؛ ليصل إلى مستوى 38,161.83 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.05%، مسجلًا 13,511.25 نقطة.

بينما صعد مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.2%، وصولًا إلى 7,938.58 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.15 %، ليصل إلى مستوى 11,157.9 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.16%، وصولًا إلى 6,611.56 نقطة.