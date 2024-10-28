محافظ الأقصر يناقش جهود منظومة الطب البيطري للحفاظ على الثروة الحيوانية

ناقش المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، سبل تكثيف جهود منظومة الطب البيطري بالمحافظة، خلال الفترة المقبلة، ودور منظومة الطب البيطري في الحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها، وضمان جوده وسلامة غذاء المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الأقصر، مع الدكتور سيف النصر عبد القادر صالح نقيب الأطباء البيطريين بالمحافظة، والدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، والدكتورة عفاف عبدالباسط مدير المعمل الإقليمي لبحوث الصحة الحيوانية بالمحافظة.

وأكد محافظ الأقصر، خلال اللقاء، ضرورة العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بالمحافظة، والحفاظ عليها، مشيرا إلى أنه تم طرح مزايدات عامة للترخيص بالانتفاع للمزرعة النموذجية (سمكية، حيوانية، إنتاج زراعي) بمساحة تتجاوز 9 أفدنة بناحية قرية الرزيقات بمركز ارمنت، والترخيص باستغلال المجزر الآلي بالقرنة.

طرح مزايدة للانتفاع بالمزرعة النموذجية والمجزر الآلي

وكانت إدارة العقود والمشتريات بمحافظة الأقصر، قد أعلنت طرح مزايدة للانتفاع للمزرعة النموذجية بمركز أرمنت والمجزر الآلي بالقرنة، وتضمنت المزايدات العامة، الترخيص بالانتفاع للمزرعة النموذجية (سمكية، حيوانية، إنتاج زراعي) بمساحة 9 أفدنة و7 قيراط و22 سهم ) ناحية قرية الرزيقات مركز أرمنت بجوار دير مارجرجس والمدرسة الثانوية الزراعية، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بحد أقصي 25 عام بموافقة جهة الولاية، ويبلغ تأمين دخول المزاد 100000 جنية وكراسة الشروط بمبلغ 299 جنيه، على أن تقام جلسة المزايدة يوم الاثنين الموافق 25 /11 /2024.

كما تم طرح مزايدة الترخيص باستغلال المجزر الآلي بالقرنة لمدة تسع سنوات، ويبلغ تأمين دخول المزاد 300000 جنيه، وتباع كراسة الشروط بمبلغ 499 جنيه، وتقام جلسة المزايدة يوم الثلاثاء الموافق 26/11/ 2024.

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