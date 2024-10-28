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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: الدولة تبذل جهودا كبيرا لزيادة الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي

اللواء أيمن عبد المحسن
اللواء أيمن عبد المحسن
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أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ضمن خطة التنمية المستدامة 2030.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلبات مناقشة موجهة للحكومة بشأن النهوض بقطاع الزراعة، بحضور الوزير، علاء فاروق.

وطالب رئيس برلمانية حماة الوطن بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بكشف جهود التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية، لما له من دور في تحقيق الأمن الغذائي.

ودعا النائب أيمن عبد المحسن، إلى أهمية العمل على تمكين الفلاح، باعتباره هو أساس الاهتمام والنهوض بقطاع الزراعة، لتقوم بدورها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة المصرية.   

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