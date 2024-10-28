وزير بريطاني يدعو السلطات الجورجية للتحقيق في جميع المخالفات الانتخابية

قال وزير أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم البريطانية الخارجية، ستيفن داوتي إن المملكة المتحدة تؤيد النتائج الأولية التي توصل إليها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن الانتخابات البرلمانية في جورجيا التي جرت في 26 أكتوبر، والتي ساهمت المملكة المتحدة فيها بخمسين مراقبا في مهمة المراقبة الخاصة بها.



وقال داوتي -في بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- خلص التقرير إلى إساءة استخدام الموارد الإدارية ووجود بيئة سادتها حملة شديدة الاستقطاب، فضلا عن الترهيب والإكراه على نطاق واسع ضد الناخبين.

وأضاف أنه إلى جانب تأثير قانون جورجيا بشأن شفافية النفوذ الأجنبي على المجتمع المدني، فإن هذه ليست تصرفات مجتمع مفتوح وديمقراطي وتتعارض مع المعايير الدولية.

وأضاف أنه يتعين على السلطات الجورجية التحقيق في جميع المخالفات والعمل على عكس هذا الاتجاه المتراجع فيما يتعلق بالالتزام بالديمقراطية، وسنراقب هذا عن كثب مع شركائنا الدوليين، ونكون على استعداد لدعم ذلك.