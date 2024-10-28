رئيس زراعة الشيوخ يدعو لإنشاء هيئة جديدة للتنمية الزراعية

قال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن موضوع الزراعة بمفهومها الشامل والتنمية الزراعية من الموضوعات الهامة وتعد من أولويات الدولة المصرية فى الوقت الحالى، نظرا لارتباطها بالأمن الغذائى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جمال أبو الفتوح، بشأن سياسة الحكومة حول دعم مشاريع التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية كأحد روافد زيادة الصادرات المصرية، وطلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد الشرانى، لاستيضاح سياسة الحكومة حول دعم وتمكين الفلاح باعتباره شريكا رئيسيا في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق.

وأضاف الجبلى، فى البداية يحسب للرئيس السيسى انتباهه لذلك الموضوع الهام، منذ توليه مسئولية البلاد، وذلك بإطلاق مشروعات قومية للتوسع الزراعى، وانشاء أكبر محطتين لإعادة تدوير مياه الصرف الزراعى والاستفادة منها فى زراعة تلك المشروعات الجديدة، مثل مشروع الدلتا الجديدة الذى يعتمد بشكل أساسى على إعادة استخدامات المياة، بالإضافة إلى مشروع المليون ونصف مليون فدان، ومشروع توشكى وشمال سيناء وشرق العوينات وغيرها، حيث تحقق تلك المساحات زيادة فى الرقعة الزراعية تصل إلى نحو 4 ملايين فدان.

وتابع رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ،: ما نريد التركيز عليه الآن، هو الاجراءات التى يتم إتخاذها لتحقيق التنمية الزراعية الشاملة، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من تلك المساحة من خلال البحث العلمى والتقنيات الحديثة، للوصول إلى أعلى إنتاحية والاستفادة من المزايا التصديرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتى ولو بنسبة فى بعض المحاصيل المطلوبة.

واقترح الجبلى، إنشاء هيئة جديدة باسم هيئة التنمية الزراعية، على غرار هيئة التنمية الصناعية، تتولى كافة الإجراءات الخاصة بالاستثمار الزراعى والمطلوبة من المستثمر، مع كافة الجهات بالدولة، ليكون تعامل المستثمر مع جهة واحدة وهى تلك الهيئة، مشيرا إلى أن الوقت الحالى يعد فرصة كبيرة لإنشاء تلك الفكرة فى ظل وجود وزير الزراعة الحالى، علاء الدين فاروق، الذى يمتلك فكر جديد فى التعامل مع قطاع الزراعة ولديه دراية كاملة بكافة المشكلات، ويسعى لتذليلها بشكل حقيقى.

وتابع، أن تنفيذ ذلك المقترح، يعد دفعة كبيرة فى مجال التنمية الزراعية.

وأضاف، أن الاستثمار الزراعى يعتمد على التسويق فى الاساس، وبالتالى، علينا التوسع التصنيع الزراعى بشكل قوى، مما يؤدى بدوره إلى إنتاج زراعى قوى ، كما علينا الاهتمام بالخدمات الانتاجية فى قطاع الزراعة والتى تؤدى بدورها إلى زيادة الإنتاج الزراعى.