مصرع وإصابة 16 عاملاً في انقلاب سيارة ربع نقل بالشيخ زايد

لقي عامل مصرعه بينما أصيب 15 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بإنقلاب سيارة ربع نقل تقل عمال بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل تقل عمال إنفجر إطار السيارة مما تسبب في إنحراف الطارة بيد السائق وإنقلاب السيارة نتج عن الحادث مصرع عامل وإصابة 15 اخرين، جري نقل جثة المتوفي إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيبة العامة، فيما تم نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.