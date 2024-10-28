الهند: هجوم مسلح يستهدف حافلات تابعة للجيش في إقليم جامو وكشمير

أعلنت قوات الأمن الهندية، تعرض حافلات تابعة للجيش لهجوم مسلح في منطقة أخنور بإقليم جامو وكشمير.



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم /الاثنين/ - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن التقارير الأولية تفيد بأن المسلحين فروا من موقع الهجوم بعدما فتحوا النار على قوات الأمن، فيما طوق أفراد الشرطة المنطقة وتم شن حملة تمشيط للبحث عن المسلحين.

يذكر أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه؛ ليصبح هناك شطرين، شطر هندى باسم إقليم "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".