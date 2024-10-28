تقدم حزب "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا" في الانتخابات البرلمانية

أعلنت اللجنة الانتخابية المركزية في بلغاريا اليوم /الإثنين/ تقدم حزب "مواطنون من أجل تنمية أوروبية لبلغاريا" (جيرب) الذي ينتمي إلى يمين الوسط ويتزعمه رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف في الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد يوم أمس، وذلك بعد فرز 98% من أصوات الناخبين.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن حزب "جيرب" حصل على 6ر25% من الأصوات، متقدما على الكتلة الإصلاحية الموالية للغرب بقيادة حزب "نواصل التغيير".

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن سبعة أحزاب أخرى فازت أيضا بمقاعد في المجلس المؤلف من 240 مقعدا، مضيفة أن إعلان النتائج الرسمية النهائية قد يستغرق عدة أيام.

وشهدت بلغاريا حكومات متعاقبة غير مستقرة لا تمكث طويلا منذ عام 2020، عندما تسببت احتجاجات مناهضة للفساد في تفكيك ائتلاف بقيادة حزب "جيرب".