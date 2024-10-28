القومي لحقوق الإنسان ينعى نبيل حلمي

نعى المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، ببالغ الحزن والأسى رحيل أحد القامات القانونية الدكتور نبيل حلمي، أحد الاعضاء المؤسسين للمجلس القومي لحقوق الانسان الذي وافتة المنية اليوم.

وأكد المجلس انه برحيل الفقيد فقد الوطن أحد الرموز القانونية والحقوقية التي تركت ارثا كبيرا في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي.

ويتقدم المجلس بخالص العزاء لاسرته وتلاميذه و اصدقائه وأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته

يذكر ان الفقيد الدكتور نبيل حلمي هو أستاذ القانون الدولي بارز في مجاله، كان عميد لكلية الحقوق في جامعة الزقازيق الأسبق، هو من مواليد بورسعيد، ويعتبر من أحد العلامات في العمل العام.،وأحد الأعضاء المؤسسين للمجلس القومي لحقوق الانسان

وللفقيد الكثير من المؤلفات التي وضعت باكثر من لغة على مدار مسيرته الحافلة، كما حصل على الكثير من الأوسمة والجوائز على عمله الجاد ومؤلفاته في القانون الدولي .