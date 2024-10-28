توقيع برتوكول تعاون بين غرفتي الإسماعيلية والأقصر التجاريتين

وقعت غرفتي الإسماعيلية والأقصر التجاريتين، برتوكول تعاون في إطار تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.

وقد استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، وفدًا رفيع المستوى لغرفة الأقصر التجارية برئاسة يحيى محمد يحيى رئيس غرفة الاقصر، محمد فرج نائب أول، حسام عبود سكرتير الغرفة، رجائي موريس امين الصندوق، جمال عبد السلام امين صندوق مساعد، عبد الستار الطوخي عضو مجلس الادارة، هيثم عبد الرؤوف نائب مدير الغرفة، محمد يحيي المدير المالي .

وجاء ذلك بحضور جلال الطاهر نائب أول الغرفة التجارية بالإسماعيلية وسعيد شعيب سكرتير الغرفة، احمد سامي سليم أمين صندوق مساعد، ومن أعضاء المجلس آمال محمود، محمد فايق رئيس لجنة العلاقات العامة، صابر همام ، كمال حمودة، جمال نفادي مدير الغرفة، أحمد إسماعيل مدير الشئون الإقتصادية، أحمد فكري مدير شئون التجار، إنجي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير العلاقات التجارية الثنائية، وإقامة مشاريع مشتركة، وتوسيع الشراكات الإستراتيجية بين الغرفتين.

ويأتي هذا على هامش الزيارة الرسمية لوفد أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالاقصر الي محافظة الإسماعيلية، والتي استمرت علي مدار 3 ايام، تم خلالها عقد اجتماعات نقاشية ثنائية بين الطرفين وتوقيع البروتوكول.

من جانبه، أكد اكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أنه تم استعراض سبل التعاون في القطاع الصناعي ومناقشة الفرص المشتركة لتعزيز التبادل المستقبلي بين الغرفتين.

كما أكد اكرم الشافعي ضررورة العمل على تدعيم وتنمية الفرص الإستثمارية المتاحة وتبادل الخبرات لما فيه الصالح العام لتجار وصناع ومنتسبى ومؤدى خدمات محافظتي الإسماعيلية والأقصر وتعزيز وتطوير العلاقات بين الغرفتين والتاَخى والعمل المشترك ؛ علاوة على إتفاق الغرفتين على اقامة وتأسيس أواصر التعاون والترابط المشترك بينهما بهدف إكتساب الغرفتين الخبره والمهاره اللازمه والنهوض بمستواهما في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية وخاصة الموارد الطبيعية التى تتميز بها كلاً المحافظتين.

وأضاف يحيى محمد يحيى رئيس تجارية الاقصر، ان البروتوكول شمل قيام الغرفتين بتبادل و تقديم الإقتراحات والاستشارات والافكار وكافة البيانات والمعلومات المتاحة عن تجار وصناع كلاً المحافظتين بهدف تنمية الإستثمارات وعقد اللجان والاجتماعات المشتركة على مستوى الجهاز التنفيذى والشعب التجارية ومجلسي إدارة الغرفتين؛ وعرض أحدث المستجدات وتبادل الابحاث والتقارير الإقتصادية وإتاحة البيانات التجارية لأصحاب الأعمال والمستثمرين لإمدادهم بالمعلومات اللازمة التى تساعدهم على إقامة مشروعاتهم ؛ على ان يدخل البروتوكول حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه.