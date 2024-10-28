بحبة الغلال السامة.. سيدة الوراق أنهت حياتها بسبب الاكتئاب

أقدمت ربة منزل على إنهاء حياتها بتناول حبة الغلال السامة لمرورها بأزمة نفسية وحالة اكتئاب بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة.

تلقي المقدم محمد طارق عبدالعظيم رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال "ايه" ربة منزل لا توجد بها إصابات ظاهرية وادعاء انتحار ومقيمة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص وبالتقابل مع أسرتها أفادوا بإقدامها على إنهاء حياتها بتناول حبة الغلال السامة لمرورها بأزمة نفسية وحالة اكتئاب، جري التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.