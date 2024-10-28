"الشيوخ" يوافق على إرجاء مناقشة سياسة الحكومة عن تحسين الإنفاق العام

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على إرجاء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب بشأن استضاح سياسة الحكومة عن تحسين الانفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية اللازمة للقطاعات الاكثر احتياجا إلى أحد جلسات المجلس القادمة.

وبدأ المجلس مناقشة طلبي مناقشة عامة الأول للنائب جمال أبوالفتوح بشأن دعم المشاريع التوسعية الأفقية للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات ، والثاني للنائب أحمد الشراقي بشان دعم وتكمين الفلاح المصري بإعتباره أحد ركائز الأمن الغذائي.