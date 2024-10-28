الرئيس الباكستانى يؤكد الدعم الكامل للشعب الكشميرى

أكد آصف علي زرداري رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، فى كلمته بمناسبة مرور 77 عاما على "يوم كشمير الأسود" بكامل الدعم للشعب الكشميرى.

وقال: هذا اليوم يمثل فصلاً مظلمًا في تاريخ جنوب آسيا عندما أرسلت الهند قوات لاحتلال جامو وكشمير لعقود من الزمن وعانى شعب جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من القمع الوحشي من قبل القوات الهندية على مر السنين ؛حولت الهند جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني إلى واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم بقتل الآلاف من الكشميريين الأبرياء بينما ظل قادتهم الشرعيون مسجونين وتخضع وسائل الإعلام المحلية لرقابة شديدة.

وأضاف: لقد أكد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا على حق الشعب الكشميري في تقرير المصير من خلال استفتاء عادل ونزيه ومع ذلك ؛ تواصل الهند تحدي هذه القرارات وحرمان الكشميريين من حقوقهم الأساسية.

وأشار إلى أنه منذ الخامس من أغسطس 2019 صعدت الهند احتلالها بتجريد إقليم جامو وكشمير المحتل من وضعه الخاص وتنفيذ تدابير لتغيير المشهد الديموجرافي والسياسي وتشكل هذه الإجراءات جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز السيطرة وقمع حركة تحرير كشمير وعلى الرغم من هذه التكتيكات القمعية يظل شعب كشمير الصامد ثابتًا في نضاله من أجل الحرية. ونحن ندين بشدة الفظائع المستمرة التي ترتكبها الهند ونؤكد على دعمنا الأخلاقي والدبلوماسي والسياسي الثابت للقضية العادلة للشعب الكشميري.

واستكمل: إن التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط تذكرنا بشكل صارخ بأنه لا ينبغي السماح للنزاعات الطويلة الأمد بالتفاقم. إن انتهاك القانون الدولي وإخفاء النزاعات لا يضمن السلام الدائم.

واختتم كلمته قائلا: انتظرت ثلاثة أجيال من الكشميريين العالم وخاصة الأمم المتحدة لتمنحهم حقهم في تقرير المصير ولم يعد بإمكان العالم أن يتجاهل مسؤوليته ونحن نحث المجتمع الدولي على الضغط على الهند لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في جامو وكشمير وتخفيف معاناة الكشميريين وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولى وستقف باكستان جنبًا إلى جنب مع إخوانها وأخواتها الكشميريين حتى ينالوا حقهم الطبيعى والأصيل في تقرير المصير.