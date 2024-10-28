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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أزمة نفسية تقود طالبة لإنهاء حياتها بسم الفئران في كرداسة

أرشيفية
أرشيفية
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تخلصت طالبة من حياتها بتناول سم الفئران لمرورها بأزمة نفسية عقب رسوبها في الثانوية العامة ورفضها استكمال خطبتها من نجل عمها بمنطقة كرداسة في الجيزة.

وفي التفاصيل، تلقي المقدم محمد السعاودي رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال "رحمة" طالبة متوفاة ولا توجد بها ثمة إصابات خارجية وادعاء انتحار ومقيمة بدائرة المركز، وبالانتقال والفحص وبالتقابل مع أسرتها أفادوا بإقدامها على إنهاء حياتها بتناول سم الفئران لمرورها بأزمة نفسية عقب رسوبها في الثانوية العامة ورفضها استكمال خطبتها من نجل عمها، جري التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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