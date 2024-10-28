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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

غلق حضانة شهيرة ببورسعيد لحين انتهاء تحقيقات واقعة هتك عرض طفل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، حضانة شهيرة لحين انتهاء تحقيقات النيابة بشأن واقعة تحرير ولية أمر طفل، محضرًا، ضد الحضانة تتهم فيه مسئوليها بهتك عرض طفلها.

وشُكلت لجنة من مديرية التضامن الاجتماعي بعد تحرير ولية أمر الطفل المحضر، وحررت اللجنة محضر غلق إداري للحضانة، وأغلقت المكان لحين انتهاء تحقيقات النيابة بشأن الواقعة.

وكانت ولية أمر قد حررت المحضر رقم 7889 لسنة 2024، جنح الزهور، تتهم فيه حضانة شهيرة ببورسعيد بهتك عرض طفلها وعمره عامين و 8 أشهر.

وكشف عادل أشرف، محامي أسرة الطفل المجني عليه، أن التقرير الطبي الأولي تبين منه وجود إصابات متفرقة واضحة في مناطق العفة وحساسة بجسد الطفل، مضيفًا أنهم في انتظار ما سيسفر عنه تقرير الطب الشرعي.

بورسعيد محافظة بورسعيد هتك عرض طفل حضانة التضامن الاجتماعي