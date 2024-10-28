الخارجية الصينية: الأحداث الأخيرة أظهرت الحاجة لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بالمنطقة

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن الوضع الحالي في الشرق الأوسط متوتر للغاية، مشيرة إلى أنه على الأطراف المعنية تجنب زيادة تصعيد المخاطر الأمنية.

وقالت "الخارجية الصينية" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن الأحداث الأخيرة أظهرت مدى الحاجة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب بالمنطقة.

ويُواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتدور اشتباكات بين حزب الله وإسرائيل منذ أشهر، بالتوازي مع حرب الاحتلال الغاشمة على قطاع غزة، وتمثل الأعمال القتالية أسوأ صراع بين الجانبين منذ حرب 2006، ما يُؤجج المخاوف من خوض مواجهة أكبر، حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحركة حماس بعد اغتيال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.