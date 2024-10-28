الحكومة توافق على طلبي مناقشة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وافقت الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم من النائب جمال أبوالفتوح بشأن استضاح سياسة الحكومة دعم مشاريع التوسع الأفقي للرقعة الزراعية كأحد نوافذ زيادة الصادرات المصرية ومصدرا للدخل القومي، والثاني للنائب أحمد الشراقي بشان استضاح سياسة الحكومة لدعم الفلاح باعتبارة شريك أساسي لتامين الأمن الغذائي.

وجاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.

وسأل "عبدالرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: هل الحكومة توافق على مناقشة طلبي المناقشة العامه ؟" ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك.