اللص المنحوس.. حاول سرقة شقة فسقط جثة هامدة بحدائق أكتوبر

لقي لص مصرعه، إثر سقوطه من أعلي عقار أثناء محاولته سرقة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر في الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عملياتالنجدة مفادها سقوط أحد الأشخاص من أعلي سطح عقار بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة لص سرقة شقة سكنية شاهده الأهالي حاول القفز من الشقة إلي اخري تحت التشطيب لكنه اختل توازنه وسقط متوفياً، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.