واشنطن تستضيف الاجتماع السادس لوزراء خارجية ودفاع أمريكا وكوريا الجنوبية الخميس المقبل

تستضيف الولايات المتحدة الاجتماع السادس لوزراء الخارجية والدفاع بين واشنطن وسول بصيغة (2+2) الخميس المقبل لتعزيز التعاون الثنائي في القضايا العالمية والإقليمية كافة وتوطيد التحالف الأمريكي-الكوري الجنوبي.



وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان نشرته اليوم الاثنين - أن واشنطن تستضيف هذا الاجتماع بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن إلى جانب نظيريهما الكوري الجنوبي تشو تاي يول وكيم يونج هيون.

وبحسب البيان، يأتي اجتماع (2+2) تتويجًا للالتزامات التي أُعلنت خلال زيارة رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، الرسمية إلى الولايات المتحدة في أبريل 2023، وكذلك القمة الثلاثية التاريخية التي عُقدت في أغسطس من العام نفسه.

ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين البلدين في القضايا العالمية والإقليمية كافة وتوطيد التحالف الأمريكي - الكوري الجنوبي.

وفي السياق نفسه، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن هذه المحادثات ستجري في وقت يعتقد فيه أن كوريا الشمالية أرسلت جنودها إلى روسيا مع طرح احتمالات الاستعانة بهم في حربها في أوكرانيا.. وأكدت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إرسال كوريا الشمالية آلاف الجنود إلى شرق روسيا.

وأضافت أن الوزراء سيجرون "مناقشات واسعة النطاق حول شبه الجزيرة الكورية والتحالف الثنائي وقضايا إقليمية وعالمية أخرى"، لافتة إلى أن البلدين سيصدران أيضًا بيانًا مشتركًا بعد المحادثات.