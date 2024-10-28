محافظ أسيوط: الانتهاء من إحلال وتجديد ملعب نجيل صناعي بمركز شباب ساحل سليم

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد ملعب نجيل صناعي لكرة القدم بمركز شباب ساحل سليم التابع لإدارة شباب ساحل سليم الرياضية وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير الملاعب ومراكز الشباب والاندية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتوفير كافة الوسائل الممكنة التي تساعدهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات مؤكداً على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة تجاه تطوير الأندية والملاعب الرياضية والمساهمة بالنهوض بالمنظومة الرياضية كاملة.

وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال التطوير بمراكز الشباب تأتي ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" حتى تصبح هذه المراكز أماكن لائقة لمن يرتادها من أجل خلق حياة أفضل لأبناء المحافظة، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مراكز الشباب من خلال تحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية والشبابية والصحية والإجتماعية والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة داخل قرى ومدن المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الشباب والرياضة بقيادة أحمد سويفي مدير المديرية تنفذ خطة تطوير الملاعب وفقًا للمعايير والضوابط التي وضعتها وزارة الشباب والرياضة وتبذل قصاري جهدها لتذليل كافة العقبات وزيادة معدلات التنفيذ في تطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والمعنية مؤكدًا أن الدولة حريصة كل الحرص على دعم الأنشطة الرياضية خاصة في القرى وتولي اهتماماً خاصاً بإنشاء ملاعب نجيل الصناعي وتطوير مراكز الشباب لتقديم خدمات أفضل للمواطنين إيمانًا بأهمية الرياضة في تربية النشء وحقهم في اللعب وممارسة النشاط الرياضي.