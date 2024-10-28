إزالة 25 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بـ5 مراكز بالجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن، بمواصلة تنفيذ قرارات الازالة للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة في المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى .

وفي ذلك الاطار، تابع محافظ الجيزة جهود الوحدات المحلية في إزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية بإجمالي ٢٥ حالة تعدي بمراكز كرداسة ومنشأة القناطر والعياط والصف وأوسيم.

حيث أطلع محافظ الجيزة علي نتائج الحملات التي نفذها مركز ومدينه كرداسة في إزالة حالات بناء مخالف وتعدي على الأراضي بمناطق بشوارع البدرشيني والمساكن واحباب الرسول بغرب الطريق الدائري وسكة العشماوي وقرية كمبرة وكفر حكيم وعزبه جعفر بمساحات تتراوح بين ٩٠ الي ٢٠٠ م٢ .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة تعديات بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية بمساحات تتراوح بين ٨٠ الي ٢٠٠م٢ بقري المنصورية والقطا وغرب الرياح بأبو غالب وجزاية واتريس .

وفي مركز ومدينة أوسيم تم إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بقري الزيدية والكوم الأحمر بمساحات تتراوح بين ١٠٠ الي ١٥٠ م٢ .

كما قام مركز ومدينة العياط بإزالة حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بقري المتانيا والقطوري وعزبه شيحة والرقة الشرقية بمساحات ١٠٠ الي ١٢٠م٢ وإزالة حالة تعدي بمنطقة جزيرة سلام بمساحه ٧٠م٢ بمركز ومدينة الصف.