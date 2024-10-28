عبدالرازق يهنئ النائب طارق نصير بعد انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربي

وجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة في بداية الجلسة العامة اليوم، إلى النائب طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، بعد انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربي.

وعبر رئيس الشيوخ، عن تمنياته للواء طارق نصير، بالتوفيق والسداد في منصبه الهام داخل البرلمان العربي، قائلا: خير سفير لمجلس الشيوخ أمام البرلمان العربي.

من جانبه وجه اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، التحية لرئيس المجلس، مؤكدا أنه كان حريصا في الحفاظ على مقعد مصر نائبا لرئيس البرلمان العربي.

وأشار نصير في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إلى أنه خاض المنافسة على المقعد أمام 22 دولة عربية، حتى تحقق لمصر النجاح والحصول على المقعد في البرلمان العربي.