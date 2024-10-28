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الإثنين 28 أكتوبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار حملات رفع الإشغالات بالمراكز

حملة اشغالات
حملة اشغالات
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أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات ورفع كافة المخلفات من الشوارع والميادين بكافة المراكز والمدن والأحياء وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسئ إلى المظهر الحضاري وتسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة مكلفاً رؤساء الوحدات المحلية بالإشراف على حملات رفع الإشغالات واستمرارها في كافة الأحياء والمراكز والتنسيق مع شرطة المرافق لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المرورى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى على رئيس المركز قامت بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع الرئيسية من بينها شارع الجيش وشارع الجمهورية وميدان المحطة وكوبرى القناطر وتم رفع الإشغالات من الطرق العامة وتحرير محاضر للمخالفين والتنبيه على عدم تكرار المخالفات واشغال الطريق مره أخرى كما تم التنبيه على أصحاب المحلات بالالتزام بحدود محلاتهم والباعة الجائلين الإلتزام وعدم التعدي على الطريق العام لتسهيل حركة السير وحركة المركبات والسيارات والمشاة وحتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية وذلك لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام وإعادة الوجه الحضاري للمدينة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائياً على المظاهر العشوائية بالمحافظة.

ازالة الاشغالات إزالة الإشغالات والتعديات الإشغالات والتعديات الباعة الجائلين هشام أبوالنصر محافظ أسيوط