انطلاق منافسات اليوم الثالث لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة بالإسماعيلية

انطلقت اليوم الإثنين منافسات اليوم الثالث لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة للناشئين والناشئات والمقامة بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر وحتى 1 نوفمبر المقبل.

ويشهد اليوم الثالث إقامة منافسات الأدوار الإقصائية لمنافسات الناشئات تحت 11 و15 و19 سنة ويختتم اليوم بالمباريات النهائية للفئات العمرية الثلاث.

وكانت قد أختتمت بالأمس منافسات الناشئات تحت 13 وتحت 17 سنة وشهدت تتويج مصر بـ4 ميداليات بواقع فضيتين وبرونزيتين.

وحصدت ندى البدوي الميدالية الفضية لمنافسات تحت 13 سنة فيما فازت كل من ملك صلاح ودارين عبدالسلام ببرونزيتي تحت 13 سنة بينما توجت نور صلاح بفضية تحت 17 سنة.

ومن المنتظر أن يكون اليوم هو اليوم الختامي لمنافسات الناشئات على أن تنطلق منافسات الناشئين بداية من يوم الأربعاء.

وكانت قد أقيمت البطولة في العديد من المرات داخل مصر ودائما تحظى على اشادات من جانب الاتحاد الدولي لحسن التنظيم والاستضافة وجاهزية الصالات التي تقام بها البطولات مهما اختلف المكان.

وتشارك في البطولة هذا العام 16 دولة وهم مصر، لوكسمبورج، قطر، كازاخستان، كرواتيا، ليبيا، ماليزيا، فلسطين، العراق، الهند، الجزائر، الإمارات، الأردن، النمسا، كينيا وجنوب أفريقيا.

يذكر أن مصر قد نجحت العام الماضي في احتلال المركز الثاني بالبطولة خلف منتخب الصين برصيد 12 ميدالية بواقع 3 ذهبيات ومثلها من الميداليات الفضية و6 ميداليات برونزية.