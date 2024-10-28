بالفيديو.. باحث سياسي: الأبواب الدبلوماسية مغلقة والاحتلال يستغل الانتخابات الأمريكية بالتصعيد

قال الدكتور توفيق شومان، الكاتب والباحث السياسي، إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف الغارات الجوية على الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أن التصعيد الذي شمل الساعات الأولى من صباح اليوم متعلق بمسألتين، الأولى باحتمالية ما يمكن أن يسفر عنه الاجتماع المرتقب بين المبعوث الأمريكي آمون هوكشتاين والمسؤولين الإسرائيليين، والثانية يتعلق بالنتائج التي يسفر عنها اجتماع الدوحة.



الاجتماعان سبقهما تصعيد على لبنان

وأضاف «شومان»، في مداخلة هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الاثنين، أن اجتماع الدوحة و اجتماع المبعوث الأمريكي مع المسؤولين الإسرائيليين الذي سوف يُعقد خلال الفترة المقبلة سبقهما تصعيد في العمليات العدوانية الإسرائيلية على لبنان، مما يعني أن المعادلة التي يعمل عليها الإسرائيليون عليها هي معادلة التفاوض بالنار، بالتالي المعادلة مستمرة بمزيد من التصعيد والتكثيف والعدوان.

الأبواب الدبلوماسية مازالت مغلقة

وأردف، أن الأبواب الدبلوماسية والتحركات السياسية في مواجهة العدوان الإسرائيلي مازالت مغلقة، معلقا: «الاحتلال الإسرائيلي يستغل فترة الانتخابات الأمريكية بمزيد من التكثيف والحرب والتدمير على البشر والحجر، فضلا عن ارتكاب المزيد من المجازر في مختلف المناطق».



